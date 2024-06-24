Опасное дерево, росшее на территории посёлка Красная Горбатка, спилили только после вмешательства правоохранителей.

Опасное дерево, росшее на территории посёлка Красная Горбатка, спилили только после вмешательства правоохранителей. Об этом рассказала региональной прокуратуры.В ходе проверки было установлено, что дерево росло на муниципальной территории вблизи дома, в котором проживали пятеро маленьких детей. Растение угрожающе наклонилось в сторону строения, а его ветви находились рядом с электрическими проводами.«Несмотря на неоднократное обращение заявителя в администрацию п. Красная Горбатка, органом местного самоуправления мер, направленных на удаление аварийного дерева, не принято», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Тогда прокуратура внесла представление в адрес главы местной администрации. После этого дерево наконец-то спилили.