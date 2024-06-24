Представители народных промыслов выступили с предложением о софинансировании молодых мастеров. Мстерская лаковая миниатюра и иконопись, гороховецкая деревянная игрушка, роспись по шелку,

Представители народных промыслов выступили с предложением о софинансировании молодых мастеров. Мстерская лаковая миниатюра и иконопись, гороховецкая деревянная игрушка, роспись по шелку, владимирский рожок и кольчугинский мельхиор – во Владимирской области есть чем заняться в сфере народных художественных промыслов, но некому. Нехватка кадров – насущная проблема ремесленников. На встрече со спикером Заксобрания Ольгой Хохловой, одна из