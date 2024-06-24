Смотрите Вести в 14:30: владимирцы зажгли свечи в память о тех, кто не вернулся с фронтов Великой...
Смотрите "Вести" в 14:30: владимирцы зажгли свечи в память о тех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны
День памяти и скорби
- А наутро была война...Владимирцы зажгли свечи в память о тех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны.
Ковровские стройки
- Дорога, которая ведет к уголовному делу...Итоги рабочей поездки губернатора в Ковров.
Команда молодости
- В кругосветку через Владимирскую область. Самолет с самым возрастным экипажем на борту сделал остановку на аэродроме под Суздалем.