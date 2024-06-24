Смотрите Вести в 14:30: владимирцы зажгли свечи в память о тех, кто не вернулся с фронтов Великой...

Смотрите "Вести" в 14:30: владимирцы зажгли свечи в память о тех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной войныДень памяти и скорби- А наутро была война...Владимирцы зажгли свечи в память о тех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны.Ковровские стройки- Дорога, которая ведет к уголовному делу...Итоги рабочей поездки губернатора в Ковров.Команда молодости- В кругосветку через Владимирскую область. Самолет с самым возрастным экипажем на борту сделал остановку на аэродроме под Суздалем.