Правоохранители арестовали супружескую пару из города Кольчугино.

Правоохранители арестовали супружескую пару из города Кольчугино. 39-летнего мужчину и его 29-летнюю жену подозревают в попытке сбыта наркотического средства. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Стражи порядка выяснили, что фигуранты оборудовали несколько тайников-закладок. В них полицейские нашли 28 свёртков с запрещённым зельем. Ещё 7 свёртков было найдено у супругов дома.В настоящий момент в отношении жителей города Кольчугино возбуждено уголовное дело.