Об этом сообщают представители регионального Правительства у себя в телеграм-канале.

В 187 населённых пунктов Владимирской области приедут медицинские мобильные комплексы. Об этом сообщают представители регионального Правительства у себя в телеграм-канале.Это необходимо, чтобы жители сёл и деревень своевременно проходили диспансеризацию и профосмотры. Для этого будут задействованы передвижные ФАПы, флюорографы, маммографы и педиатрические комплексы.Обеспечение граждан диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год – неотъемлемая составляющая реализации национального проекта «Здравоохранение».Ознакомиться с графиков можно на сайте Министерства здравоохранения Владимирской области.