Смертельное ДТП произошло 22 июня в 23:30 на Пекинке в районе дома №1А на улице Лакина. Как сообщили в УМВД, по предварительной информации, аварию спровоцировал водитель ВАЗа – он нарушил

Смертельное ДТП произошло 22 июня в 23:30 на Пекинке в районе дома №1А на улице Лакина. Как сообщили в УМВД, по предварительной информации, аварию спровоцировал водитель ВАЗа – он нарушил правила. 52-летний мужчина за рулем отечественного авто двигался в сторону Москвы. Он проезжал перекресток на разрешающий сигнал светофора, но нарушил требования дорожного знака – поворачивая