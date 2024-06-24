В Муроме завершился чемпионат России по велосипедному спорту на шоссе Участники - чемпионы России,...

В Муроме завершился чемпионат России по велосипедному спорту на шоссеУчастники - чемпионы России, мира и Европы из разных городов нашей страны. Они боролись за звание лучших целых пять дней.Мужчины преодолевали дистанцию в 150 километров, женщины ехали 130. Маршрут начинался от городского театра, пролегая через весь город, по улицам Льва Толстого, Октябрьской, Войкова, Московской.В женских соревнованиях первое место заняла Тамара Дронова из Москвы. А чемпион среди мужчин - Пётр Рикунов из Орловской области.Пётр Рикунов, участник чемпионата России по велосипедному спорту на шоссе, Орловская область:- 36 подъемов было за сегодняшний день. И это сказалось на многих, потому что сводило ноги. Спасибо ребятам. Всем, кто был в отрыве. Слаженно работали. Почти все на максимуме.