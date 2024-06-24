Троих сотрудников ГБУЗ ВО«Петушинская районная больница» обвиняют в коррупционном преступлении. Как сообщили в прокуратуре, это выяснилось при проверке, которую начали проводить

Троих сотрудников ГБУЗ ВО«Петушинская районная больница» обвиняют в коррупционном преступлении. Как сообщили в прокуратуре, это выяснилось при проверке, которую начали проводить правоохранительные ведомства из-за регулярных сбоев при оказании медицинской помощи, в том числе и скорой. ФСБ, МВД и СК района совместно выяснили, что в больнице действует преступная группа из троих сотрудников: заведующий автохозяйством, механик гаража