Во Владимирской области «Леруа Мерлен» станет «Лемана ПРО» И это касается не только нашего...

Во Владимирской области «Леруа Мерлен» станет «Лемана ПРО»И это касается не только нашего региона, но и всей страны. Как стало известно, головной офис во Франции согласился на ребрендинг спустя год переговоров и только на условии редизайна: без зелёного цвета, "треугольника" и похожего названия. Причина: репутационные риски.Новое юрлицо: «Ле Монлид» вместо «Леруа Мерлен». Представители «Лемана ПРО» рассказывают: обновят всё поэтапно вплоть до вывесок, транспорта, униформы сотрудников и пр.Первые точки появятся до конца года. Философия названия: "Lе" — от "Leader" (лидерство), "Ма" — от французского "Maison" (дом), "Nа" — от "Nature" (экологическая и социальная ответственность), "Pro" — фокус на профессионалов в области строительства и обустройства дома.Напомним, в марте 2023 года Adeo, которая владеет брендом Leroy Merlin, передала сеть российскому менеджменту и ушла из страны.Читайте также:Будет ли работать «Леруа Мерлен» во Владимире?https://vladtv.ru/society/143931/Не «Леруа Мерлен», а «Ле Монлид»: владимирцы обсуждают переименование популярной сети гипермаркетовhttps://vladtv.ru/society/152981/Фото: https://vladtv.ru/society/143931/