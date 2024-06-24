Волонтеры всероссийского движения День памяти привели в порядок Князь-Владимирское кладбище Его...

Волонтеры всероссийского движения "День памяти" привели в порядок Князь-Владимирское кладбищеЕго еще называют "старым городским кладбищем". Это, действительно, старейший во Владимире некрополь. Основанный в 1774 году, это - объект культурного наследия. На нем похоронены многие известные и уважаемые люди города.В уборке приняли участие около 30 человек - среди них волонтеры всероссийского движения "День памяти", школьники и жители города. Они расчистили территорию от мусора, веток и листьев, подняли кресты и памятники.