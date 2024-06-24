Замминистра соцзащиты населения Владимирской области Светлана Дурманова рассказала о социальных...

Замминистра соцзащиты населения Владимирской области Светлана Дурманова рассказала о социальных контрактахВ Правительстве региона готовы поддержать семьи с низкими доходами. Одна из мер - социальные контракты. Это целевое соглашение, по которому граждане могут получить финансовые средства на открытие собственного дела, развитие личного подсобного хозяйства, поиск работы или покупку необходимых для жизни вещей и предметов.Кто может рассчитывать на поддержку? О каких суммах идет речь, и какие проекты владимирцы уже реализовали с помощью социальных контрактов? Об этом поговорили в интервью с замминистра соцзащиты населения Владимирской области Светланой Дурмановой.