Звезда сериала Остаться в живых умудрилась не
постареть за десять лет. Дэниэл Дэ Ким вызвал восхищение поклонников.
Звезда сериала "Остаться в живых" умудрилась не
постареть за десять лет. Дэниэл Дэ Ким вызвал восхищение поклонников.
Исполнитель роли Джина Квона в культовой теленовелле вместе
с сыновьями снял видео для приложения TikTok. Артист выбрал семейный снимок,
который был сделан более десяти лет назад, и попытался его воссоздать.
Получившаяся . Выход записи был приурочен к празднованию дня
отца. Поклонники артиста обратили внимание на видео только спустя месяц. Ролик вызвал бурю эмоций у фанатов теленовеллы.
Пользователи Сети отметили, что Дэниэл Дэ Ким вообще не
постарел за десять лет. Сыновья артиста превратились из мальчиков в подростков,
а он остался прежним.
Гольфистка Мишель Ви Вест поинтересовалась у Дэниэла Дэ Кима
секретом молодости. Спортсменка предположила, что артист пользуется магией.
Актер из сериала "Остаться в живых" с юмором отметил, что именно любовь к
гольфу не дает ему стареть.
28 Янв 2020 в 7:41 PST
Напомним, минувшей весной 51-летний Дэниэл Дэ Ким переболел
коронавирусом. Звезда сериала "Остаться в живых"
заразилась во время работы над новым проектом в Нью-Йорке. По иронии судьбы Дэниэл
должен был играть врача, но шоу закрыли из-за пандемии. Артист лечился
дома. Он был изолирован от близких.