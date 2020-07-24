Звезда сериала Остаться в живых умудрилась не постареть за десять лет. Дэниэл Дэ Ким вызвал восхищение поклонников.

Звезда сериала "Остаться в живых" умудрилась непостареть за десять лет. Дэниэл Дэ Ким вызвал восхищение поклонников.Исполнитель роли Джина Квона в культовой теленовелле вместес сыновьями снял видео для приложения TikTok. Артист выбрал семейный снимок,который был сделан более десяти лет назад, и попытался его воссоздать.Получившаяся . Выход записи был приурочен к празднованию дняотца. Поклонники артиста обратили внимание на видео только спустя месяц. Ролик вызвал бурю эмоций у фанатов теленовеллы.Пользователи Сети отметили, что Дэниэл Дэ Ким вообще непостарел за десять лет. Сыновья артиста превратились из мальчиков в подростков,а он остался прежним.Гольфистка Мишель Ви Вест поинтересовалась у Дэниэла Дэ Кимасекретом молодости. Спортсменка предположила, что артист пользуется магией.Актер из сериала "Остаться в живых" с юмором отметил, что именно любовь кгольфу не дает ему стареть.28 Янв 2020 в 7:41 PSTНапомним, минувшей весной 51-летний Дэниэл Дэ Ким переболелкоронавирусом. Звезда сериала "Остаться в живых"заразилась во время работы над новым проектом в Нью-Йорке. По иронии судьбы Дэниэлдолжен был играть врача, но шоу закрыли из-за пандемии. Артист лечилсядома. Он был изолирован от близких.