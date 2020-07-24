Звезда сериалов Ранняя пташка и Запретный плод решилась на ответственный шаг. Турецкий актер Туан Туналы сделал предложение возлюбленной, российской модели Яне Мазановой.

Звезда сериалов "Ранняя пташка" и "Запретный плод" решиласьна ответственный шаг. Турецкий актер Туан Туналы сделал предложениевозлюбленной, российской модели Яне Мазановой.Сплетни о том, что Туан и Яна собираются оформить отношенияофициально, муссировались уже давно. Какое-то время артист и модельотмалчивались, но наконец публично объявили о желании стать мужем и женой.Туан Туналы сообщил журналистам, что сделал зазнобе изРоссии предложение. Девушка ответила согласием. Сейчас влюбленные собираютдокументы, необходимые для бракосочетания. Дату церемонии знаменитостьне назвала. Ситуация с коронавирусом в Турции сложная, поэтому торжество,скорее всего, состоится только в следующем году.Звезда теленовелл уверена в решении связать себяузами брака. "Мы вместе уже восемь месяцев, и я считаю, что Яна – моя половинка",– сказал турок.Отметим, что модель Мазанова живет в Стамбуле уженесколько лет. Девушка работала манекенщицей, теперь занимается фотографией.Героем снимков Яны часто становится Туан. До того как стать артистом, Туналытакже подрабатывал моделью.14 Апр 2019 в 7:12 PDTНапомним, что турецкий артист уже был женат. Туан Туналы состоялв браке с коллегой по цеху Хазал Филис Кючюккоше. Актрису многие знают по сериалу "Черная любовь". Развод состоялся в 2018 году. Хазал заявила, что устала отизмен избранника. Признание бывшей супруги негативно отразилось на репутацииактера.