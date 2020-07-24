Звезда сериалов Ранняя пташка и Запретный плод решилась
на ответственный шаг. Турецкий актер Туан Туналы сделал предложение
возлюбленной, российской модели Яне Мазановой.
Звезда сериалов "Ранняя пташка" и "Запретный плод" решилась
на ответственный шаг. Турецкий актер Туан Туналы сделал предложение
возлюбленной, российской модели Яне Мазановой.
Сплетни о том, что Туан и Яна собираются оформить отношения
официально, муссировались уже давно. Какое-то время артист и модель
отмалчивались, но наконец публично объявили о желании стать мужем и женой.
Туан Туналы сообщил журналистам, что сделал зазнобе из
России предложение. Девушка ответила согласием. Сейчас влюбленные собирают
документы, необходимые для бракосочетания. Дату церемонии знаменитость
не назвала. Ситуация с коронавирусом в Турции сложная, поэтому торжество,
скорее всего, состоится только в следующем году.
Звезда теленовелл уверена в решении связать себя
узами брака. "Мы вместе уже восемь месяцев, и я считаю, что Яна – моя половинка",
– сказал турок.
Отметим, что модель Мазанова живет в Стамбуле уже
несколько лет. Девушка работала манекенщицей, теперь занимается фотографией.
Героем снимков Яны часто становится Туан. До того как стать артистом, Туналы
также подрабатывал моделью.
14 Апр 2019 в 7:12 PDT
Напомним, что турецкий артист уже был женат. Туан Туналы состоял
в браке с коллегой по цеху Хазал Филис Кючюккоше. Актрису многие знают по сериалу "Черная любовь". Развод состоялся в 2018 году. Хазал заявила, что устала от
измен избранника. Признание бывшей супруги негативно отразилось на репутации
актера.