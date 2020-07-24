Видеосервис Wink компании «Ростелеком» стал генеральным партнером концертной программы Дня Военно-Морского Флота России, который будет отмечаться в онлайн-режиме 26 июля в Санкт-Петербурге.

Видеосервис Wink компании «Ростелеком» стал генеральным партнером концертной программы Дня Военно-Морского Флота России, который будет отмечаться в онлайн-режиме 26 июля в Санкт-Петербурге. Только в Wink покажут в прямом эфире весь многочасовой концертный марафон «Под Андреевским флагом», в котором примут участие ансамбль имени А. В. Александрова, Гарик Сукачев, группа «Чиж и Ко» и другие популярные исполнители.