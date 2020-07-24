Ксения Собчак трогательно поздравила Константина Богомолова. Журналистка решила спеть для возлюбленного.

Ксения Собчак трогательно поздравила Константина Богомолова. Журналистка решила спеть для возлюбленного.Для Константина Богомолова это второй день рождения, который он отмечает в компании возлюбленной Ксении Собчак. О романе знаменитостей стало известно в прошлом году, когда журналистка еще была замужем за Максимом Виторганом.Разводу актера и телеведущей предшествовали различные конфликтные ситуации. Однажды между Виторганом и Богомоловым произошла драка на улице столицы. Многие были уверены – Максим отомстил режиссеру за то, что он увел у нее жену.Со временем страсти поутихли. Виторган обзавелся новой возлюбленной, а Собчак наслаждается супружеской жизнью с Богомоловым. За минувший год журналистка не раз демонстрировала чувства к избраннику, можно сказать, на глазах у народа. Например, весной она показала пикантное видео, на котором отчетливо можно увидеть прикосновения режиссера к интимным местам Ксении.Но больше всего общественности запомнилась свадьба Собчак и Богомолова. В ЗАГС возлюбленные приехали на катафалке. Торжество также прошло в весьма мрачном стиле. Многие были уверены, что такая идея празднества принадлежит именно Константину.23 июня 2020 года Собчак поделилась в "Сторис" видео, которое сняла для возлюбленного. Сидя в машине, телеведущая исполнила всем известную песню "С днем рождения". Если обратить внимание на внешний вид Ксении, то можно предположить, что она направляется отмечать 44-летие супруга.Напомним, несколько недель назад Ксения Собчак сломала нос. Журналистке пришлось вести съемки с травмой. На недавнем фото журналистки поклонники заметили, что .