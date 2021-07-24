Сотрудники МЧС спасли двух человек на пожаре в Муроме и пятерых во Владимире. В 11.35 в Муроме загорелся многоквартирный дом на улице Владимирской. На момент прибытия пожарных к месту ..

Сотрудники МЧС спасли двух человек на пожаре в Муроме и пятерых во Владимире.В 11.35 в Муроме загорелся многоквартирный дом на улице Владимирской. На момент прибытия пожарных к месту происшествия наблюдался дым из окна второго этажа.«С помощью спасательных устройств, подключенных к дыхательным аппаратам, из задымлённых помещений были спасены двое жильцов. Также спасатели эвакуировали ещё 10 человек», - рассказала редакции «33Live.Ru» руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко.Площадь пожара составила восемь квадратных метров. Сгорела внутренняя отделка и имущество кухни. Погибших и пострадавших нет.На тушение выезжали 19 человек личного состава и 6 единиц техники.Спустя несколько часов в областном центре на улице Асаткина в доме №21 загорелась квартира. В 15.29 в МЧС поступило сообщение о возгорании. Пожар был оперативно ликвидирован на площади 16 квадратных метров.Также при помощи спсательных устойств были спасены 5 человек, ещё 10 жителей эвакуировали.Женщина 1952 года рождения и мужчина 1985 года рождения были госпитализированы с ожогами.Причины обоих пожаров устанавливаются.