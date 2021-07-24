Выяснилось, что зарплата учащимся выплачивалась не 2 раза в месяц, а лишь по окончании срока действия договора.

В деятельности «Центра по учебно-методической работе и материально-техническому обеспечению в сфере образования» прокуратура выявила нарушения в части оформления срочных трудовых договоров с учащимися 8 образовательных учреждений города и района на выполнение работ, относящихся к легкому труду без ущерба для здоровья.Выяснилось, что зарплата учащимся выплачивалась не 2 раза в месяц, а лишь по окончании срока действия договора. Кроме того, в договорах не указана продолжительность ежедневной работы. Также отсутствуют сведения об ознакомлении несовершеннолетних работников с правилами внутреннего распорядка, иными локальными нормативными актами, связанными с трудовой деятельностью, коллективным договором.С 22 учащимися Симской школы договоры заключены в отсутствии полученного согласия органов опеки и попечительства. Аналогичные нарушения допущены в школе № 1.В адрес начальника управления образования администрации Юрьево-Польского района внесено представление. Акт прокурорского реагирования и устранение нарушений находятся на контроле надзорного органа.