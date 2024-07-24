Гребень антициклона усилит влияние на погоду во Владимирской области
По прогнозам синоптиков,...
Гребень антициклона усилит влияние на погоду во Владимирской области
По прогнозам синоптиков, Владимирская область останется под влиянием гребня антициклона. В регионе сохранится переменная облачность и обойдётся без дождей.
Завтра (25 июля 2024 года) погода в 33-м регионе будет малооблачная, без осадков. Температура воздуха повысится до +23..+24°C. Ночью столбик термометра опустится до +14..+16°C.
Ветер северо-восточный, 4м/с.
Атмосферное давление 746-747 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды на 25 июля 2024 года
Наши предки говорили: если на Проклов день было солнечно, такой же будет и осень. А если резко похолодало, зима в этом году придет рано и будет морозной.
Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky