Гребень антициклона усилит влияние на погоду во Владимирской области По прогнозам синоптиков,...

Гребень антициклона усилит влияние на погоду во Владимирской областиПо прогнозам синоптиков, Владимирская область останется под влиянием гребня антициклона. В регионе сохранится переменная облачность и обойдётся без дождей.Завтра (25 июля 2024 года) погода в 33-м регионе будет малооблачная, без осадков. Температура воздуха повысится до +23..+24°C. Ночью столбик термометра опустится до +14..+16°C.Ветер северо-восточный, 4м/с.Атмосферное давление 746-747 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды на 25 июля 2024 годаНаши предки говорили: если на Проклов день было солнечно, такой же будет и осень. А если резко похолодало, зима в этом году придет рано и будет морозной.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky