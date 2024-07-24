Музыкант Руслан Баринов рассказал, как сегодня живет певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза.

Музыкант Руслан Баринов рассказал, как сегодня живет певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза.Поведение Глюкозы на Дне металлурга в Красноярске вызвало скандал. Артистка на глазах у толпы трогала себя за промежность, демонстрировала странную мимику и игнорировала фотограмму. А заплетающийся язык певицы избавил народ от сомнений в том, что та вышла на сцену в нетрезвом виде. Концерт знаменитости назвали позором.На протяжении нескольких дней интернет-пользователи оставили под публикациями Натальи массу гневных комментариев, осудили ее за неуважение к публике. Вскоре Глюкоза вышла на связь и объяснила свое состояние антидепрессантами, которые она начала употреблять из-за многочисленных проблем. В частности, артистка призналась, что тяжело переживает смерть бабушки.За Наталью Ионову вступился музыкант Руслан Баринов. Он назвал происходящее с певицей информационным штормом. Однако, по его мнению, многие забывают, что за успехом стоит огромный труд и множество испытаний."Да, на концерте что-то пошло не так, но мы должны помнить, что артисты — тоже люди, и у них есть право на ошибки, на плохое настроение или на плохой день", – сказал Баринов в беседе с "Дни.ру".По словам Руслана, Глюкоза всегда очень искренна и открыта со своими поклонниками. При этом, как считает музыкант, за ее яркими и необычными поступками часто скрываются стресс, усталость и большая нагрузка, с которыми она пытается справляться. Мол, вместо того, чтобы осуждать Наталью, нужно ее поддержать."В последнее время на нее навалилось много "проблем", первый и серьезный удар был от Макса Фадеева, который решил вычеркнуть проект "Глюкоза" и создать двойника. То есть полный запрет на репертуар, историю певицы, ее поклонников, такое ощущение, он хочет сделать так: был человек и нет человека, теперь "Глюкоза" — это отдельный проект, а Наталья Ионова сама по себе. Второй и очень серьезный удар произошел незадолго до конца Наташи, у нее умерла самая близкая для нее родная душа, бабушка Лидия.", – подчеркнул Баринов.Музыкант убежден, что перед концертом в Красноярске Глюкоза не пила никакого алкоголя, а была на таблетках от стресса. Дескать, организм дал сбой и пошла обратная реакция. "Каждый артист сталкивается с трудностями, и важно не забывать об этом в моменты кризиса. Мы видим лишь верхушку айсберга, а за ней стоит целая жизнь с ее радостями, переживаниями и горем. В этой ситуации ее нужно поддержать, а не топить еще больше", – заключил Руслан Баринов, говоря о том, что происходит с артисткой на самом деле.