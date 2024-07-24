Они идут помогать своим: во Владимире прошла очередная отправка добровольцев в учебные части...

"Они идут помогать своим": во Владимире прошла очередная отправка добровольцев в учебные части МинобороныПосле прохождения обучения мужчины смогут поехать "за ленточку", в зону СВО. Отправка, традиционно, прошла в торжественной обстановке. Слова напутствия произнесли представители военного комиссариата, региональных правительства и заксобрания. А также ветераны боевых действий. Главное пожелание - скорейшего возвращения домой с Победой.Роман - доброволец:- Наши деды сумели с этой задачей справиться...Я считаю, что мы должны быть, как минимум, похожими на них.