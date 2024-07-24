Клязьму продолжают травить неизвестные. Из трубы под Рпенским проездом до сих пор вытекают мелкие фрагменты пластика. И этот мусор попадает прямиком в Клязьму. Местные рыбаки не понимают,

Клязьму продолжают травить неизвестные. Из трубы под Рпенским проездом до сих пор вытекают мелкие фрагменты пластика. И этот мусор попадает прямиком в Клязьму. Местные рыбаки не понимают, почему с этим ничего нельзя сделать. Ведь сбрасывание отходов в реку, по наблюдениям жителей, уже стало цикличным. Виктор Пахомов, рыбак Вот он как течет, так и идет. Не