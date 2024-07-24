Этот советский комедийный музыкальный фильм 1956 года режиссера Эльдара Рязанова до сих пор не сходит с экранов. Без него не обходится ни один новогодний телеэфир. Но насколько хорошо вы помните детали? Давайте проверим!

Этот советский комедийный музыкальный фильм 1956 года режиссера Эльдара Рязанова до сих пор не сходит с экранов. Без него не обходится ни один новогодний телеэфир. Но насколько хорошо вы помните детали? Давайте проверим!1. Вновогодней смете товарища Крыловой значились: "Дед Мороз – один, снежинок – 30 единиц, апотом, Баба Яга и Коты в Сапогах". От кого было предложено отказаться из-занехватки денег?А. От котов;Б. От сапог;В. Отснежинок.2. Какогосказочного персонажа было решено не брать со стороны, а "воспитать в своемколлективе"?А.Снегурочку;Б. Бабу Ягу;В. Кикимору.3. Чем, поубеждению Огурцов, невозможно воспитать зрителя?А. Открытымиплечами;Б. Голыминогами;В.Неприкрытой грудью.4. "Любовь!Сила чувств! Поэзия!" – какое произведение классической литературы описано вфильме такими словами?А. "ЕвгенийОнегин" Пушкина;Б. "Вешниеводы" Тургенева;В. "АннаКаренина" Толстого.5. Подкакими клоунскими именами хотели выйти на сцену Сидоров и Николаев?А. Тип иТоп;Б. Бим иБом;В. Кис иЛис.6. БухгалтеруФедору Петровичу Миронову принадлежит историческая фраза:А. "Денегнет, но вы держитесь";Б. "Хранитеденьги в сберегательной кассе!";В. "Зайдитепопозже, кассир уехал в банк".ОТВЕТЫ1 – А. Откотов;2 – Б. БабуЯгу;3 – Б.Голыми ногами;4 – Б. "Вешние воды" Тургенева;5 – Б. Бим иБом;6 – В. "Зайдите попозже, кассир уехал в банк"