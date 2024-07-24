Этот советский комедийный музыкальный фильм 1956 года режиссера Эльдара Рязанова до сих пор не сходит с экранов. Без него не обходится ни один новогодний телеэфир. Но насколько хорошо вы помните детали? Давайте проверим!
Этот советский комедийный музыкальный фильм 1956 года режиссера Эльдара Рязанова до сих пор не сходит с экранов. Без него не обходится ни один новогодний телеэфир. Но насколько хорошо вы помните детали? Давайте проверим!
1. В
новогодней смете товарища Крыловой значились: "Дед Мороз – один, снежинок – 30 единиц, а
потом, Баба Яга и Коты в Сапогах". От кого было предложено отказаться из-за
нехватки денег?
А. От котов;
Б. От сапог;
В. От
снежинок.
2. Какого
сказочного персонажа было решено не брать со стороны, а "воспитать в своем
коллективе"?
А.
Снегурочку;
Б. Бабу Ягу;
В. Кикимору.
3. Чем, по
убеждению Огурцов, невозможно воспитать зрителя?
А. Открытыми
плечами;
Б. Голыми
ногами;
В.
Неприкрытой грудью.
4. "Любовь!
Сила чувств! Поэзия!" – какое произведение классической литературы описано в
фильме такими словами?
А. "Евгений
Онегин" Пушкина;
Б. "Вешние
воды" Тургенева;
В. "Анна
Каренина" Толстого.
5. Под
какими клоунскими именами хотели выйти на сцену Сидоров и Николаев?
А. Тип и
Топ;
Б. Бим и
Бом;
В. Кис и
Лис.
6. Бухгалтеру
Федору Петровичу Миронову принадлежит историческая фраза:
А. "Денег
нет, но вы держитесь";
Б. "Храните
деньги в сберегательной кассе!";
В. "Зайдите
попозже, кассир уехал в банк".
ОТВЕТЫ
1 – А. От
котов;
2 – Б. Бабу
Ягу;
3 – Б.
Голыми ногами;
4 – Б. "Вешние воды" Тургенева;
5 – Б. Бим и
Бом;
6 – В. "Зайдите попозже, кассир уехал в банк"