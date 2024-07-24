Эта советская лирическая комедия 1984 года режиссера Владимира Меньшова по сценарию Владимира Гуркина до сих пор остается одной из самых любимых у россиян. Давайте вспомим детали из фильма Любовь и голуби!

Эта советская лирическая комедия 1984 года режиссера Владимира Меньшова по сценарию Владимира Гуркина до сих пор остается одной из самых любимых у россиян. Давайте вспомим детали из фильма "Любовь и голуби"!1. Какую сумму из семейного бюджета потратил на голубей Василий?А – 10 рублей;Б – 15 рублей;В – 25 рублей.2. Для чего баба Шура зазывала в гости красавицу Людку?А – Чайку с брусничкой пошвыркать;Б – Чайку из самовара с медом попить;В – Компотом из малины угоститься.3. Сколько гуманоидов на месте аварии нашли, если верить Раисе Захаровне?А – 16;Б – 17;В – 18.4. Брак, по мнению Раисы Захаровны, это...А – Добровольное рабство;Б – Удел слабых;В – Ошибка биологии.5. Кем был папа Раисы Захаровны?А – Партийным работником;Б – Другом Буденного;В – Офицером кавалерии.6. Зачем дядя Митя через огород шастал к Дарье Усвятской?А – Дров набрать;Б – Огурчкиков набрать;В – Рюмку выпить.ОТВЕТЫ1. – В – 25 рублей;2 – А – Чайку с брусничкой пошвыркать;3 – А – 16;4 – А – Добровольное рабство;5 – В – Офицером кавалерии;6 -Б – Огурчкиков набрать.