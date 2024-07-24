Эта советская лирическая комедия 1984 года режиссера Владимира Меньшова по сценарию Владимира Гуркина до сих пор остается одной из самых любимых у россиян. Давайте вспомим детали из фильма Любовь и голуби!
Эта советская лирическая комедия 1984 года режиссера Владимира Меньшова по сценарию Владимира Гуркина до сих пор остается одной из самых любимых у россиян. Давайте вспомим детали из фильма "Любовь и голуби"!
1. Какую сумму из семейного бюджета потратил на голубей Василий?
А – 10 рублей;
Б – 15 рублей;
В – 25 рублей.
2. Для чего баба Шура зазывала в гости красавицу Людку?
А – Чайку с брусничкой пошвыркать;
Б – Чайку из самовара с медом попить;
В – Компотом из малины угоститься.
3. Сколько гуманоидов на месте аварии нашли, если верить Раисе Захаровне?
А – 16;
Б – 17;
В – 18.
4. Брак, по мнению Раисы Захаровны, это...
А – Добровольное рабство;
Б – Удел слабых;
В – Ошибка биологии.
5. Кем был папа Раисы Захаровны?
А – Партийным работником;
Б – Другом Буденного;
В – Офицером кавалерии.
6. Зачем дядя Митя через огород шастал к Дарье Усвятской?
А – Дров набрать;
Б – Огурчкиков набрать;
В – Рюмку выпить.
ОТВЕТЫ
1. – В – 25 рублей;
2 – А – Чайку с брусничкой пошвыркать;
3 – А – 16;
4 – А – Добровольное рабство;
5 – В – Офицером кавалерии;
6 -
Б – Огурчкиков набрать.