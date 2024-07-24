Советский художественный двухсерийный фильм Карнавал, снятый в режиссером Татьяной Лиозновой на Киностудии имени М. Горького, занял 9-е место по итогам проката 1982 года – его посмотрели 30,4 млн зрителей. И до сих пор по телевизору он идет с высокими рейтингами. Давайте вспомним детали любимой картины с Ириной Муравьевой!

Советский художественный двухсерийный фильм "Карнавал", снятый в режиссером Татьяной Лиозновой на Киностудии имени М. Горького, занял 9-е место по итогам проката 1982 года – его посмотрели 30,4 млн зрителей. И до сих пор по телевизору он идет с высокими рейтингами. Давайте вспомним детали любимой картины с Ириной Муравьевой!1. Как зовут цыганку в фильме?А – Сара;Б – Ирма;В – Карма.2. У Жозефины Викторовны есть сын. Сколько ему лет и как его зовут?А – Димка, 12 лет;Б – Колька, 10 лет;В – Петька, 15 лет.3. Как зовут соседскую кошку, которая живет в коммуналке у отца Нины Соломатиной?А – Белка;Б – Стрелка;В – Зайка.4. В каком городе живет Нина Соломатина?А – Оханск;Б – Заступинск;В – Рязань.5. Что, помимо платья "сафари", девчонки заказали Нине купить в ГУМе?А – Заколки;Б – Шпильки;В – Губную помаду.6. Что читатла на вступительном экзамене в театральном училище Нина?А – Алексей Апухтин "Сумасшедший".Б – Яков Полонский,"Сумасшедший";В – Александр Пушкин, "Элегия".7. В какую фирму по обслуживанию населения устроилась Нина?А – "Заря"Б – "Успех";В – "Солнышко".ОТВЕТЫ1 – В – Карма;2 – А – Димка, 12 лет;3 – В – Зайка;4 – А – Оханск;5 – Б – Шпильки;6 – А – Алексей Апухтин "Сумасшедший";7 – А – "Заря".