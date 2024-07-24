Уровень безработицы в регионе достиг рекордной отметки – 0,4%, сообщили в правительстве области. К началу июля на регистрационном учёте в службе занятости состоят 2,6 тысяч безработных

Уровень безработицы в регионе достиг рекордной отметки – 0,4%, сообщили в правительстве области. К началу июля на регистрационном учёте в службе занятости состоят 2,6 тысяч безработных жителей области. Для сравнения, в том году их было больше почти в два раза – 4,02 тысяч человек. За первое полугодие 2024 г. в среднем на 12 тысяч увеличилось