Неотданный долг привел к двум ударам ножом-бабочкой прямо на улице. 29-летний александровец ответит в суде за умышленное причинение тяжкого вреда , опасного для жизни, с применением предмета,

Неотданный долг привел к двум ударам ножом-бабочкой прямо на улице. 29-летний александровец ответит в суде за умышленное причинение тяжкого вреда , опасного для жизни, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома. Все произошло в июне этого года. Пьяный мужчина встретил на улице знакомого. Как уточнил «Шестому каналу» наш источник,