9 участков дорог закончили ремонтировать в Киржачском районе. Отрезки дорог находятся в 8 населенных пунктах, сообщили в пресс-службе правительства. Дорога обновлена на следующих улицах:

9 участков дорог закончили ремонтировать в Киржачском районе. Отрезки дорог находятся в 8 населенных пунктах, сообщили в пресс-службе правительства. Дорога обновлена на следующих улицах: – Прибрежная и Медиков в деревне Дворищи; – Лесная и Школьная в селе Филипповское; – Бобры в деревне Рязанки; – Сельская, 1 в деревне Федоровское; – Центральный проезд, 2 и Центральный