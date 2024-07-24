В Юрьев-Польском районе полицейские задержали мужчину, укравшего бетонную урну с территории усадьбы...

В Юрьев-Польском районе полицейские задержали мужчину, укравшего бетонную урну с территории усадьбы князей ГолицыныхВ отношении 49-летнего жителя Юрьев-Польского района возбуждено уголовное дело.В пресс-службе УМВД по Владимирской области рассказали, что в начале июля ночью мужчина приехал на мотоблоке с прицепом на территорию усадьбы князей Голицыных, расположенной в районном селе, и украл бетонную урну. Он перевез ее к себе в частный дом, впоследствии планируя реализовать.Представители сельской администрации обратились в полицию с заявлением о краже. Причиненный материальный ущерб составил почти 7 000 рублей.Мужчина был задержан сотрудниками полиции, урна изъята и возвращена в парк.Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky