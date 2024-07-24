Во Владимирской области стало меньше убийств, грабежей и разбоев Сегодня в областной прокуратуре...

Во Владимирской области стало меньше убийств, грабежей и разбоевСегодня в областной прокуратуре подвели итоги работы за первое полугодие 2024 года. Подробнее - в нашем репортаже.Вопросы медицинского и жилищного обеспечения, укрепление законности и правопорядка. В своем докладе прокурор региона Иван Грибов рассказывает о ключевых направлениях работы ведомства.В первом полугодии 2024 выявлено более 8 тысяч нарушений, внесены сотни представлений. В целом же, прокурорский экватор пройден с положительной динамикой.Иван Грибов, прокурор Владимирской области:- По итогам полугодия, в регионе отмечается сокращение убийств, с 33 до 28, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровья, грабежей и разбоев, криминальных дорожно-транспортных происшествий, в том числе повлекших гибель их участников.Раскрываемость таких преступлений по-прежнему остается высокой, - подчеркнул прокурор. Также за указанный период особое внимание областной прокуратурой уделялось борьбе с организованной преступностью, в частности - в сфере незаконного оборота наркотиков. Расследовано почти 80 таких преступлений.Вскрыты и многочисленные факты неправомерного использования бюджетных средств, при этом прокуратура активно взаимодействует со всеми органами государственной власти.Иван Грибов, прокурор Владимирской области:- Требую от прокуроров также активную реализацию надзорных полномочий, направленных на установление фактов незаконного расходования денежных средств в таких ключевых направлениях госполитики как выполнение оборонного заказа, реализация приоритетных нацпроектов, не допуская при этом нарушений прав субъектов предпринимательской деятельности.Только в прошлом году во Владимирском регионе ведомством установлено более тысячи должностных лиц, грубо нарушивших обязанности, запреты и ограничения, установленные законом.Также прокурор региона Иван Грибов потребовал от подчиненных активизировать работу по профилактике киберпреступлений. Уровень раскрываемости таких дел, как правило, невысок, при том, что звонки от дистанционных мошенников регулярно получают около 60% россиян.Александр Сыпченко, Кристина Иванова, Илья Хлудов. “Вести-Владимир”.