В инфекционное отделение Александровской районной детской больницы ребенок попал 23 июля в 3 часа ночи. Пятилетний мальчик находился в тяжелом состоянии: у него была многократная рвота,

В инфекционное отделение Александровской районной детской больницы ребенок попал 23 июля в 3 часа ночи. Пятилетний мальчик находился в тяжелом состоянии: у него была многократная рвота, шумное дыхание и выраженная слабость, сообщили в ОДКБ. Врачи измерили сахар в крови и выявили повышение показателя до 29 ммоль/л и выше; в моче глюкозурия, кетоурия. Медики поняли, что