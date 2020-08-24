Средства пойдут на реализацию программ и субсидирование деятельности некоммерческих организаций Владимирской области.

@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm }p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent }21 августа председатель комитета по социальной политике Елена Янина на своей пресс-конференции рассказала о выполнении государственной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области».- В 2020 году на реализацию программ и субсидирование деятельности некоммерческих организаций Владимирской области выделено 34 млн рублей. Несмотря на то, что режим самоизоляции внёс некоторые коррективы в планы работы НКО, с большинством из них заключены контракты, реализуются интересные проекты и мероприятия, многие из них уже близятся к завершению», – отметила Елена Янина.Так, уже 22 августа во Владимире пройдёт ежегодная акция «Школьный портфель» областного отделения Российского детского фонда. При поддержке партнёров Фонд помогает собраться в школу детям из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также устраивает яркий весёлый праздник с участием детских коллективов в Центральном парке культуры и отдыха.- Порядка 300 проектов, активностей и мероприятий будет проведено до конца года в рамках реализации программы поддержки социально ориентированных НКО, и у нас нет сомнений в том, что она будет выполнена, а все запланированные индикаторы – достигнуты, – подвела итог Елена Янина.