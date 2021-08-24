24.08.2021

2021-08-24 17:20:05

На стадионе Торпедо во Владимире стартовали соревнования по пожарно-спасательному спорту

На стадионе "Торпедо" сегодня стартовали Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту среди специальных подразделений МЧС России, посвященные памяти генерал-майора внутренней службы Валерия Кишкурно. С самого утра на площадке работает наш корреспондент. Юлия, сколько команд сегодня борется за звание лучших спасателей России?



Юлия Шувалова, корреспондент:



- Здравствуйте, Дмитрий. За звание лучших сегодня борются 15 команд со всей России. Владимирскую область представляют спасатели из города Радужный.



Сейчас пожарные соревнуются в преодолении стометровой полосы препятствий и проходят пожарную эстафету. Впереди ещё три дисциплины: подъем по штурмовой и выдвижной лестницам и также боевое развертывание.



Валентин Нелюбов, начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России, генерал-лейтенант внутренней службы:



- Пожар - это очень сложно и опасно для жизни. Если вы посмотрите все соревнования до конца, увидите все этапы, то можно сделать вывод, что борьба с огнем - это не просто так. Нужно иметь достаточную силы, выносливость, умения и навыки. А это все требуется в борьбе с пожарами.



Постоянные тренировки спасателей – залог профессионализма. А вместе с тем гарантия, что в экстренной ситуации они первыми придут на помощь и предпримут всё возможное для спасения жизней.



Егор Лазарев, участник соревнований (г. Радужный):



- Все эти навыки применяются на службе. Конечно, в жизни это намного сложнее, но все равно подготовка... Каждый день ты повторяешь, вроде, одни и те же действия. На самом деле это очень помогает, морально и физически ты уже готов.



Борьба за первенство - сложная и зрелищная. Это единственный вид спорта, где бегут не только по горизонтали, но и по вертикали. Каждая из команд мечтает подняться на пьедестал, но не это цель, говорят участники. Соревнования помогают уменьшить время прохождения норматива и тем самым ускорить процесс спасения людей.



Никита Соколов, участник соревнований (г. Комсомольск-на-Амуре):



- Основная наша деятельность - это работа и выезжать на тушение пожаров, поэтому период подготовки был очень скомканный. Иногда было не так много времени, чтобы подготовиться, но, тем не менее, все готовы на 110%. Сегодня покажем лучшее время из результатов своих.



Соревнования будут проходить в течение 3 дней. Уже в четверг станут известны имена победителей. «Вести» будут следить за развитием событий.