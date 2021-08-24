В Сети обнародован рейтинг 50 самых успешных звезд России.

В Сети обнародован рейтинг "50 самых успешных звезд России".Подборку самых богатых и популярных отечественных знаменитостей сделал журнал Forbes. В список вошли известные музыканты, актеры, телеведущие, спортсмены, блогеры, модели и комики.Первую строчку среди блогеров заняла телеведущая Настя Ивлеева. В рейтинге среди звезд она оказалась на 18 месте. Доход блондинки составляет 2,7 миллиона долларов. На втором месте по блогерам журналист Юрий Дудь с 1,8 миллиона долларов. В общем списке он на 25 месте.Тиктокер Даня Милохин заработал за год 1,5 миллиона долларов. За ним следует в топе блогеров Валентин Петухов,более известный как Wylsacom. Его доход оценивается в 2,2 миллиона долларов.Места в рейтинге распределялись исходя из двух факторов – доход и популярность. В подсчетедоходов брался за основу общий объем гонораров, которые персона получила с 1 июня 2020-го по 31 мая 2021 года.В тройку самых успешных ивысокооплачиваемых российских звезд вошли спортсмен Хабиб Нурмагомедов, рэпер Алишер Моргенштерн и телеведущая Ольга Бузова. Их доходы составили 12, 7,4 и 3,3 миллионадолларов.