Москвичи смогут прогуляться по берегу благоустроенного Владимирского пруда, расположенного в районе Перово на востоке Москвы, уже в октябре этого года. К этому моменту завершится реконструкция водоема, сообщается на портале mos.ru.

Москвичи смогут прогуляться по берегу благоустроенного Владимирского пруда, расположенного в районе Перово на востоке Москвы, уже в октябре этого года. К этому моменту завершится реконструкция водоема, сообщается на портале .Пруд – визитная карточка общественного пространства возле крупного транспортного узла на пересечении шоссе Энтузиастов, одноименных станций метро и МЦК, а также Северо-Восточной хорды. Реконструкцию начали весной, так как водоем обмелел и зарос, также разрушилась береговая полоса.«Осушили пруд и оборудовали технологические съезды для спецтехники, удалили и вывезли 8,5 тыс. кубических метров илового осадка, что составляет 100% от общего накопленного объема», – говорится в сообщении.Специалисты увеличат глубину пруда до 3,3 метра: солнечные лучи не смогут прогреть водоем, а значит он перестанет зарастать травой. После основных работ на дне восстановят водоупорный слой – он удержит уровень воды. Полуразрушенную береговую полосу в 831 метр укрепят специальными конструкциями.На пруду появятся две большие зоны биоплато, на каждой – высадят водные растения. Они не только помогут самоочищению воды, но и создадут условия для размножения рыб и гнездования водоплавающих птиц. Для того, чтобы пернатым было удобнее выходить из пруда, со стороны входа в метро «Шоссе Энтузиастов» сделают пологие откосные берега.