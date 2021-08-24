Цель - обеспечить свободный доступ гражданского населения.

Региональное Управление ФСИН может перенести музей Владимирского централа с режимной территории на гражданский объект. Цель – обеспечить доступ краеведов, историков и культурологов к экспонатам.Как сообщает пресс-служба ведомства, вопрос обсуждался на Общественном совете при УИС.«Возможность перевезти музей из тюрьмы №2 в более доступные помещения имеется», - отметил начальник УФСИН по Владимирской области Алексей Гиричев.Работа по переносу экспозиции будет проходить совместно с ВлГУ.Напомним, что узниками ФКУ Т-2 в разные годы были депутат Госдумы Василий Шульгин, певица Лидия Русланова, актриса Зоя Фёдорова, писатель Даниил Андреев, Василий Сталин и многие другие известные личности.