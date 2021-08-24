Сейчас на складах лежит невостребованных лекарств более чем на 300 млн рублей.

Рабочая группа Законодательного Собрания Владимирской области признала неудовлетворительной работу департамента здравоохранения по обеспечению жителей бесплатными лекарствами.«Сдвиги есть, но тысячи владимирцев продолжают ждать необходимых медикаментов», - отмечают в пресс-службе ЗС.К середине августа по федеральным спискам 144 человека не получили необходимые препараты. На отсроченном обслуживании порядка 2,5 тысячи региональных льготников.«Сказать, что проблема совсем не решается, нельзя. За месяц «закрыли» более 3 000 рецептов. В облздраве отмечают, что одна из проблем - это тот факт, что врачи выписывают препараты без оглядки на их наличие, не пытаются искать аналоги», - добавили в Заксобрании.Руководитель владимирского Росздравнадзора Александр Лезов рассказал, что с момента первой проверки депздрава прошло полгода.«За это время ведомство не исполнило почти ничего из наших рекомендаций», - подчеркнул он.Сейчас на складах лежит невостребованных лекарств на сумму 300 млн рублей. Всего на обеспечение населения в текущем году выделено 1,4 млрд рублей.Частично проблему может снять регистр льготников, который может появиться в едином цифровом контуре, с внедрением которого связываются большие надежды. Его заполняемость власти намерены изучить в ближайшие время.