Ему было 75 лет.

На 76-ом году жизни скончался известный владимирский профсоюзный деятель Геннадий Никаноров. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Владимирской области.Свою трудовую деятельность он начал в 1965 году после службы в рядах армии. Владимирец работал на заводе «Электроприбор», где прошёл путь от регулировщика радиоаппаратуры до инженера-конструктора КБ предприятия. Он окончил Владимирский политехнический институт, Всероссийский заочный финансово-экономический институт, являлся почётным доктором Российской Международной академии туризма.Геннадий Петрович начал профсоюзную деятельность в 1976 году, а в 1997 возглавил Владимирское областное объединение организаций профсоюзов. Свой пост он занимал до 2010 года.«В суровые годы экономического кризиса 90-х Владоблпроф обеспечивал защиту интересов рабочего класса. Были налажены тесные контакты с властью», - отмечает пресс-служба ЗС.Благодаря председателю организация завоевала авторитет гаранта трудовых прав. Геннадий Никаноров награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, а также многочисленными ведомственными наградами.Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования родным и близким.Прощание с Геннадием Петровичем состоялось 24 августа в церкви посёлка Садовый Суздальского района. Его похоронят на кладбище посёлка Сеславское.