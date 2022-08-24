Эксперт предрек снижение ставки по ипотеке.

Эксперт предрек снижение ставки по ипотеке.Показатель ставки по ипотеке в последнее время взмыл вверх, чем очень напугал россиян. Однако эксперты уверяют, что паниковать не стоит – в будущем ставка может снизиться до семи процентов. Правда, специалисты отмечают, что рынок недвижимости от этого изменится несильно.По мнению Александра Саяпина, сниженная ставка не станет стимулом для приобретения недвижимости. Эксперт добавил, что основной фактор – страх россиян за свое будущее. Так, рынок недвижимости будет продолжать проседать, пока ситуация в стране не стабилизируется. "Цены перестанут снижаться, если государство покажет стабильную ситуацию", – говорит специалист по недвижимости.Напомним, недавно стало известно, что некоторые российские финансовые учреждения начали вводить программы по предоставлению отсрочки на выплату первого ипотечного взноса. Так, некоторые банки позволяют выплатить страховой взнос аж через несколько лет. Несомненно, это должно простимулировать граждан на взятие ипотеки и покупку квартир в новостройках.Также некоторые категории россиян могут сэкономить на ипотеке. Например, это касается многодетных семей. Так, существуют специальные программы, которые упрощают семьям с несколькими детьми выплату кредита.