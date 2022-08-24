Медицинская помощь с использованием высоких технологий сегодня оказывается в более чем 40 стационарах Москвы. За первые шесть месяцев 2022 года в столице проведено свыше 90 тысяч таких операций, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Медицинская помощь с использованием высоких технологий сегодня оказывается в более чем 40 стационарах Москвы. За первые шесть месяцев 2022 года в столице проведено свыше 90 тысяч таких операций, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Москва обновляет медицинское оборудование, внедряет инновационные технологии лечения. Благодаря этому за последние три года объем высокотехнологичной помощи в столице вырос на 30%, уточнила Ракова.Так, по профилю "онкология" внедрено два новых метода лечения злокачественного заболевания крови у детей и взрослых. Пациенты получают помощь в соответствии с мировыми стандартами качества, подчеркнула заммэра.Больше всего высокотехнологической медпомощи оказывают по сердечно-сосудистым заболеваниям, травматологии и ортопедии, онкологии. Более 6% таких операций приходится на профиль "нейрохихургия", 9,3% – на офтальмологию, рассказала Ракова.Всего бесплатную высокотехнологичную медпомощь в Москве оказывают по более чем 20 профилям. Получить ее можно в 40 городских стационарах.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин новый стандарт экстренной медпомощи. Он сообщил, что в следующем году современные скоропомощные корпуса появятся в шести больницах: в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Боткинской больнице, ГКБ №15 им. О.М. Филатова, ГКБ им. В.М.Буянова, ГКБ им. В.В. Вересаева и ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова.