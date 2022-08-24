Для пассажиров с ограниченными физическими возможностями холдинг «РЖД» предлагает новую услугу –...

Для пассажиров с ограниченными физическими возможностями холдинг «РЖД» предлагает новую услугу – теперь можно перевозить мелких домашних животных. Как уточняет пресс-служба РЖД, в поездах «Сапсан» и «Ласточка» для этого есть специализированные места.Перевозить можно собак мелких и средних пород, мелких домашних (комнатных) животных и птиц в клетках, корзинах, контейнерах, размер которых по сумме трех измерений будет не больше 180 см. Услуга предоставляется бесплатно.При этом перевозить собак-поводырей можно бесплатно в любом вагоне. Но псы должны быть в намордниках и с поводком.Фото: pxfuel.com