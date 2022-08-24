Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проведена...

Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проведена проверка в связи дорожно-транспортным происшествием 30 июля на трассе «Владимир-Радужный-Собинка», с участием автобуса маршрута № 115.Напомним, 30 июля в 21.20 в районе Загородного парка областного центра иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом. В салоне находилось около 40 пассажиров.Водитель "Пассата" и два его пассажира погибли на месте. Третий пассажир иномарки и одна из пассажирок автобуса в больнице. 7 пассажиров автобуса получили ссадины и ушибы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.Четвертую пассажирку легковушки пытались вывести из комы в институте нейрохирургии имени Бурденко в Москве. Но спасти ее жизнь не удалось.Также в этой аварии погибла чемпионка Евгения Степанова, воспитанница Федерации ушу Владимирской области, мастер спорта международного класса, член российской сборной по ушу.Сейчас прокуратура проверила предприятия-перевозчика МУП «АТП ЗАТО г. Радужный», в ходе которой выявлены грубые нарушения лицензионных требований – превышение продолжительности рабочего времени водителей.Кроме этого, прокуратурой выявлены нарушения требований законодательства о безопасности дорожного движения при осуществлении контроля за техническим состоянием транспортных средств; порядка проведения и учета инструктажей водителей; правил проведения предрейсовых и послерейсовых медосмотров. А также правил использования томографов, установленных на транспортные средства; правил государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Допущенные МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» при осуществлении деятельности по перевозкам пассажиров нарушения законодательства о безопасности дорожного движения и о лицензировании недопустимы, могут повлечь за собой возникновение аварийных ситуаций на дорогах, создают угрозу жизни и здоровью граждан.Учитывая изложенное, прокуратурой руководителю предприятия МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» внесено представление.Кроме этого, в отношении ответственных должностных лиц перевозчика возбуждены дела об административных правонарушениях.Фото УМВД по Владимирской области