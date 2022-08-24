В Раменскую больницу на скорой помощи привезли полуторагодовалого ребенка в тяжелом состоянии. Как сообщает , у малыша была повышенная температура и слабость. По словам родителей, он мог ..

В Раменскую больницу на скорой помощи привезли полуторагодовалого ребенка в тяжелом состоянии. Как сообщает , у малыша была повышенная температура и слабость. По словам родителей, он мог проглотить пару шариков магнитного конструктора.Когда ребенку провели операцию, оказалось, что они недооценили количество инородных тел в организме. По данным , из кишечника и желудка малыша извлекли 34 магнитных шарика.При этом, как оказалось, родители обратились за помощью слишком поздно, только через четыре дня после того, как ребенок проглотил конструктор. В итоге магниты соединились уже будучи в кишечнике и порвали его. Как сообщает , было обнаружено восемь отверстий, также у пациента уже развился токсический шок.К счастью, хирурги провели успешную операцию и спасли малыша. Как пишет интернет-издание , ребенок чувствует себя хорошо и уже находится дома.