Дэвид Бекхэм поделился своим хобби в соцсети.

Дэвид Бекхэм поделился своим хобби в соцсети.Бывший футболист сборной Англии, секс-символ многих девушек, Дэвид Бекхэм в последнее время стал настоящим фермером. Он обожает проводить время в своем особняке в Котсуолдсе и часто хвалится своим хобби в Сети.Недавно знаменитый полузащитник показал огромный кабачок и другие овощи, которые вырастил собственными руками. Скоро семья соберет урожай и начнет заниматься заготовками на зиму.Но не только огородом увлекается спортсмен. Во время пандемии он установил ульи с пчелами и даже превратил это увлечение в бизнес, наладив выпуск меда. Помимо пчел у спортсмена есть еще и куры: на территории особняка нашел свое место курятник, который звезде подарила на прошлое Рождество супруга Виктория Бекхэм.Кроме того, бывший участник английской сборной нередко делится результатами и другого своего хобби – кулинарии. В Международный день блинов, например, спортсмен показал, как он умело жарит блины, жонглируя ими на сковороде.Несмотря на то, что у супругов Бекхэм большое количество недвижимости по всему миру, они проводят большую часть времени именно в этом особняке. Соседями звезд являются члены королевской семьи, актеры и другие селебрити.Однако отдыхать Бекхэмы предпочитают на собственной вилле в Малибу. Там у Дэвида и Виктории дом с огромными панорамными окнами. Также у дома расположен огромный бассейн с разноцветной иллюминацией, где семья любит охладиться после жаркого дня.