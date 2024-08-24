Дочь Тома Круза и Кэти Холмс сделала смелый шаг. 18-летняя Сури Круз покинула роскошный дом родителей и переехав в общежитие.

Дочь Тома Круза и Кэти Холмс сделала смелый шаг. 18-летняя Сури Круз покинула роскошный дом родителей и переехав в общежитие.Это решение стало важным этапом в ее жизни, так как Сури поступила в Университет Карнеги-Меллона, где занятия начнутся 26 августа. По информации издания Daily Mail, девушка стремится получить полноценный опыт студенческой жизни и выбраться из привычной обстановки.Сури решила жить в общежитии, что может показаться удивительным для дочери таких известных родителей. Однако источники сообщают, что она хочет испытать все аспекты студенческой жизни, включая общение с другими студентами и совместное проживание. У нее будет соседка по комнате, и Сури с нетерпением ждет начала этой новой главы.Общежитие, в которое переехала Сури, представляет собой четырехуровневое здание без особых изысков. Оно рассчитано на 250 человек и предлагает студентам все необходимое: односпальные кровати с местом для хранения, комоды и письменные столы. На первом этаже находится гостиная, где студенты могут собираться и общаться.Кампус также предлагает множество удобств, включая рестораны, где можно перекусить или выпить кофе. Для студентов предусмотрен современный оздоровительный центр, что позволяет поддерживать активный образ жизни.Недавно Кэти Холмс делилась своими мыслями о планах Сури. Актриса отметила, что ее дочь увлекается танцами и актерским мастерством, что открывает перед ней перспективы в шоу-бизнесе. Однако стоит отметить, что отношения Сури с отцом остаются напряженными; она не общается с Томом Крузом.