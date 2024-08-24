Ирина Дубцова раскрыла причины отказа участвовать в реалити-шоу Выжить в Дубае. Певица рассказала о своем решении в недавнем интервью с Ляйсан Утяшевой.

Ирина Дубцова раскрыла причины отказа участвовать в реалити-шоу "Выжить в Дубае". Певица рассказала о своем решении в недавнем интервью с Ляйсан Утяшевой.По словам артистки, предложение Павла Воли было весьма заманчивым, однако жаркий климат Объединенных Арабских Эмиратов стал решающим фактором. Дубцова отметила, что ей сложно переносить высокие температуры, особенно если нет возможности окунуться в воду. "Если бы съемки проходили на севере, я бы, возможно, согласилась", — призналась певица.Шоу "Выжить в Дубае" представляет собой уникальный формат, где знаменитости и обычные люди соревнуются за главный приз в десять миллионов рублей. Участники разделяются на команды и проходят испытания, которые могут определить их возможность проживания в роскошном отеле или в условиях пустыни. Ведущие программы создают атмосферу напряжения и соперничества, что делает шоу особенно захватывающим для зрителей.Недавно в СМИ появилась информация о том, что другая участница проекта, певица Анна Седокова, столкнулась с буллингом со стороны других участников. Виктория Боня рассказала о том, как Седокова подверглась нападкам после того, как флиртовала с возлюбленным Надежды Сысоевой. По словам Бони, участники "налетели на нее, как гиены", что создало напряженную атмосферу внутри команды.