Кристина Орбакайте вернулась в США, миновав Латвию.

Кристина Орбакайте вернулась в США, миновав Латвию.Певица Кристина Орбакайте уже вернулась в США и сразу же приступила к подготовке своего гастрольного тура. В социальной сети она опубликовала видео из звукозаписывающей студии в Майами.Поклонники сразу же сделали вывод, что Орбакайте намеренно отказалась от встречи с матерью. Ведь путешествуя по Европе, посетив Францию и Италию, дочь Примадонны так и не удосужилась заглянуть в Латвию, где сейчас пребывает Алла Борисовна со своей семьей. Многие предполагают, что певица не хочет приближаться к родительнице, потому что та находится в эпицентре бесконечных скандалов.Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте может вернуться в Россию и принять участие в съемках "Голубого огонька". Такую возможность не исключает продюсер Леонид Дзюник. Тем более, что в этом году у артистки вышла новая композиция, которую она может также представить на родине и даже принять участие в "Песне года".Напомним, в последний раз Орбакайте видели в России именно на "Песне года-2023", после этого она планировала гастрольный тур по городам нашей страны. Но выступить артистке удалось лишь в Москве и Санкт-Петербурге, после чего общественники потребовали отменить выступления гражданки США из-за скандальных высказываний ее матери.Орбакайте с 2022 года постоянно проживает в Америке вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавой. Позже туда же переехал ее старший сын Никита Пресняков с женой. Однако недавно Никита с супругой вернулся в Россию, где сначала пара отметила годовщину свадьбы в Ростове-на-Дону, а потом перебралась в Москву.