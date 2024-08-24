Вспоминаем добрые советские фильмы для детей.

Вспоминаем добрые советские фильмы для детей.Все, кто жил во времена СССР, помнят приветствие доброй тете Вали. Телепередача "В гостях у сказки" была самой любимой у советских детей. В те времена также существовала привычка подчеркивать время выхода интересной программы, так вот именно "В гостях у сказки" обязательно выделялась, ее смотрели всей семье.Наш тест создан по мотивам родной передачи. Ответьте на вопросы из знакомых с детства фильмов для детей.ТЕСТ1. Что может случиться, согласно песне из "Красной шапочки", "если долго по дорожке топать, ехать и бежать..."А. "Можно в Африку добраться"Б. "Можно в Африку прийти"В. "Можно где-то оказаться"2. Сложный вопрос. В "Морозко" эти две девочки сыграли второстепенную роль, а где они сыграли главную?А. "Королевство кривых зеркал"Б. "Приключения Маши и Вити"В. "Снегурочка"3. Что значит имя главной злодейки Анидаг в сказке "Королевство кривых зеркал"А. КобраБ. ГадинаВ. Змея4. За сколько Буратино хотел продать свою азбуку?А. За 5 золотыхБ. За 4 сольдоВ. За 10 монет5. На чем учил кататься Митя Василису Премудрую в сказке "Там, на неведомых дорожках…"А. На ступеБ. На велосипедеВ. На самокате6. Как звали персонажа Михаила Боярского в фильме "Новогодние приключения Маши и Вити"А. Кот ТимофейБ. Кот БаюнВ. Кот Матвей7. Что предсказал Король в конце сказки "Золушка"А. Что у принца и Золушки будет много детейБ. Что у принца и Золушки родится дочь, которая выйдет замуж за мальчика-пажаВ. Что у принца и Золушки родится сын, который будет похож на отцаОТВЕТЫ1. Б. Можно в Африку прийти2. А. "Королевство кривых зеркал"3. Б. Гадина4. Б. За 4 сольдо5. Б. На велосипеде6. В. Кот Матвей7. Б. Что у принца и Золушки родится дочь, которая выйдет замуж за мальчика-пажа