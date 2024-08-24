Работы уже начались.

Суд вынес решение о необходимости ремонта дороги на улице Металлистов в Вязниковском районе. С этой информацией выступила пресс-служба прокуратуры Владимирской области в субботу, 24 августа.Обращение к правоохранительным органам поступило от одного из местных жителей, который выразил недовольство состоянием дороги, ведущей к жилым домам. Проверка, проведенная прокуратурой, выявила множество ям, которые могут повредить автомобили и вызвать дорожные происшествия.В результате правоохранительные органы обратились в суд с иском, требуя от районной администрации восстановить дорожное покрытие. Суд удовлетворил эту просьбу, и работы по ремонту уже начались.