Жители улицы Металлистов в Вязниках добирались до своих домов по разбитой дороге. Ремонта так и не дождались, тогда один из вязниковцев обратился в прокуратуру, сообщили в ведомстве. На

Жители улицы Металлистов в Вязниках добирались до своих домов по разбитой дороге. Ремонта так и не дождались, тогда один из вязниковцев обратился в прокуратуру, сообщили в ведомстве. На дороге действительно обнаружили дефекты. Из пресс-релиза прокуратуры Установлено, что покрытие автомобильной дороги, служащей подъездом к жилым домам по улице Металлистов г. Вязники, находится в ненадлежащем состоянии –