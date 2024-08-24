Сотрудники органов задержали ранее судимого местного жителя.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, сотрудники отдела уголовного розыска провели оперативно-разыскные мероприятия. В Юрьев-Польском ранее судимый местный житель с помощью монтировки проник в отделение связи и украл еду и 18 тысяч рублей.Спустя две недели подозреваемый повторил деяние, но на этот раз из другого помещения был похищен процессор для компьютера и принтер. Общая сумма ущерба составила 36 тысяч рублей.Через четыре месяца, 16 августа 2024 года, 60-летний и ранее судимый за такое же преступление безработный житель попытался продать украденное в скупку и был задержан. На данный момент возбуждено уголовное дело. Украденное имущество скоро вернут владельцам.